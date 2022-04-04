رأس رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري، الشيخ خالد اليوسف، اليوم (الإثنين)، جلسة مجلس القضاء الإداري عبر منصة إدارة الرقمية، بحضور أعضاء المجلس.
وقال الأمين العام لمجلس القضاء الإداري الدكتور علي الأحيدب، إن المجلس قرر إعادة تشكيل دوائر المحكمة الإدارية العليا، وإعادة تشكيل دائرتين قضائيتين في محكمة الاستئناف الإدارية بمنطقة الرياض، وقرر ما يلزم تجاه عددٍ من الموضوعات المدرجة على جدول أعمال المجلس.
وثمن رئيس ديوان المظالم كل ما يقدمه أعضاء مجلس القضاء الإداري من أعمال حيال ما يدرج على جداول أعمال المجلس من موضوعات ومقترحات.
وفق “أخبار 24”.