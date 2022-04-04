​إطلاق مشروع تطوير وتحسين المناطق المجاورة لجبل الرحمة بالمشاعر المقدسة

أعلنت شركة كدانة للتنمية والتطوير – إحدى شركات الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة – عن إطلاق مشروع تطوير وتحسين المناطق المجاورة لجبل الرحمة، التي تبلغ مساحتها 200 ألف متر مربع، وذلك ضمن مبادرة معالجة التشوه البصري بالمشاعر المقدسة.
وأوضحت الشركة أن المشروع يهدف إلى الارتقاء بالخدمات والمرافق لتجويد الخدمة المقدمة لمرتادي المنطقة المحيطة بجبل الرحمة طوال العام، بشكل يتواكب مع متطلبات العصر.
وأضافت أن المشروع يحتوي على حزمة من الخدمات هي إنشاء مواقف عامة للباصات وأخرى لسيارات الزائرين، وتطوير دورات المياه الحالية، وإنشاء دورات مياه جديدة، إلى جانب إنارة الجبل والمنطقة المحيطة به، وتطوير وتحسين أعمدة تلطيف المناخ ومشارب المياه. وفق “أخبار 24”.
وتابعت أنه سيوفر أيضاً مناطق خضراء وجلسات ومساحات لرياضة المشي، إضافة لنقاط بيع مطاعم وكافيهات، وعمل منظومة إرشادية، ومنصات لقنوات التلفزيون، وإنشاء أبراج مراقبة أمنية، وتجهيز مواقع مخصصة للجهات الحكومية التي تخدم الحاج والزائر.