تمكنت المخترعة سارة بنت محمد العقيل من اختراع أداة تمكن المصابين بضعف عضلات اليد من ممارسة ألعاب الفيديو.
وذكرت “سارة” أنها تعمل أخصائية علاج وظيفي في مدينة سلطان بن عبد العزيز للخدمات الإنسانية، وأن عملها جعلها تستشعر معاناة المصابين بضعف عضلات اليد.
وأضافت أن ألعاب الفيديو تشكل عاملًا كبيرًا من عوامل الترفيه لدى الأطفال والمراهقين لذا فكرت في اختراع أداة لإنهاء معاناة المرضى المصابين بضعف عضلات اليد عند محاولتهم استخدام وحدة تحكم ألعاب الفيديو.
ولفتت إلى أن اختراعها عبارة عن أداة دعم من قـالب يعمـل كقـاعـدة لتثبيت وحدة التحكم، ويشتمل القالب على حاجزين أمـاميين وحـاجزين جـانبيين، ويتم من خلالهما تثبيت وحدة التحكم.
وأشارت إلى أن أداة الـدعم تضم أربعـة مقـابض يجري التحكم من خلال دفعها والضغط على الأزرار الخلفية لوحـدة التحكم، كما يوجد في القالب فتحتان جانبيتان لتثبيت أداة دعم وحـدة التحكم من خلال أربطة عريضـة مرنـة، تُمرَّر من الفتحتين ويتم ربطهـا على رجلي المريض، أو يد الكرسي المتحرك الخاص به.
وفق “أخبار 24”.