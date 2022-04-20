“البنك المركزي” يعلن اكتمال الربط الإلكتروني مع “الموارد البشرية” عبر برنامج “تنفيذ”

أعلن البنك المركزي السعودي، اليوم (الأربعاء) اكتمال إجراءات الربط الإلكتروني مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عبر برنامج “تنفيذ”.
وقال البنك إن الربط المباشر عبر “تنفيذ” يهدف إلى الربط بين الأنظمة التقنية للجهات الحكومية، والأنظمة التقنية للبنوك والمصارف العاملة في المملكة عبر البنك المركزي والتكامل بينها، بشكل يساهم في أتمتة وتسريع معالجة الأعمال.
وأوضح أنه يستهدف من خلال برنامج “تنفيذ” تحسين وتطوير الأعمال المشتركة مع الجهات الحكومية، وتذليل العوائق والصعوبات التي تواجه العلاقة المشتركة معها. وفق “أخبار 24”.
وأضاف أن ذلك يأتي تحقيقاً للأهداف الاستراتيجية، وتعزيزاً للبنية التحتية التقنية، ورفع مستوى الخدمات، بشكل يساهم في اختصار الإجراءات الإدارية، ورفع مستوى جودتها وسرعة إنجازها، بالتكامل مع المؤسسات المالية.