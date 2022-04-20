صورة توثق موقفًا للملك فهد دفع ولي العهد الياباني لاختيار المملكة وجهة لأولى زياراته

نشرت سفارة المملكة في اليابان، اليوم (الأربعاء)، صورة توثق موقفًا تاريخيًا جمع الراحل الملك فهد بن عبدالعزيز عندما كان أميرًا والإمبراطور الياباني أكيهيتو، والذي كان وليًا للعهد آنذاك.
وأظهرت الصورة حضور الملك فهد نيابة عن الملك عبدالعزيز مراسم تتويج الملكة إليزابيث الثانية في لندن عام 1953، حيث كان ينص بروتوكول القصر الملكي الإنجليزي أن يكون الإمبراطور الياباني خلف الملك فهد في ترتيب الجلوس، إلا أن الملك الراحل قام بتقديم ولي العهد الياباني تقديرًا له.
وأكدت السفارة أن هذه البادرة قابلتها اليابان بعرفان شديد، حيث كانت السعودية أول البلاد التي يزورها ولي عهد اليابان.
وفق “أخبار 24”.