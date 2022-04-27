التقى ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، رئيس المجلس العسكري الانتقالي في جمهورية تشاد محمد إدريس ديبي.
وجرى خلال اللقاء استعراض أوجه العلاقات الثنائية بين المملكة وتشاد في مختلف المجالات، إضافة لبحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
حضر اللقاء كل من الأمير تركي بن محمد بن فهد وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، ووزير الداخلية الأمير سعود بن عبدالعزيز بن نايف، ووزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، وعضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد العيبان، ووزير السياحة أحمد الخطيب، ورئيس الاستخبارات العامة خالد الحميدان، والمستشار بالديوان الملكي أحمد قطان، وسفير خادم الحرمين في تشاد عامر الشهري. وفق “أخبار 24”.
بينما حضر من الجانب التشادي، عضو المجلس العسكري الانتقالي اللواء بشارة جاد الله، وسفير تشاد لدى المملكة زكريا فضل الله كتر، وعدد من المسؤولين التشاديين.
سمو #ولي_العهد ورئيس المجلس العسكري الانتقالي في #تشاد يستعرضان أوجه العلاقات الثنائية بين البلدين وآفاق التعاون في مختلف المجالات وعدداً من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.https://t.co/qRa7seon3b#واس pic.twitter.com/8Jg00xiG9m
— واس الأخبار الملكية (@spagov) April 26, 2022