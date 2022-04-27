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جديد المحليات > “التأمينات” تحذر من دعوات الاستثمار الوهمية وتنفي تقديمها خدمات للأفراد
27/04/2022   7:09 ص

“التأمينات” تحذر من دعوات الاستثمار الوهمية وتنفي تقديمها خدمات للأفراد

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حذرت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، من دعوات الاستثمار الوهمية التي تزعم صلتها بها أو بشركة حصانة الاستثمارية (ذراع المؤسسة الاستثماري).

وأوضحت المؤسسة أنها وشركة حصانة لا تقدمان أي خدمات استثمارية للأفراد، مبينة أنه لم يصدر عن أيٍّ منهما دعوات أو رسائل تدعو للاستثمار أو الإسهام في مشاريع وفرص استثمارية بأي شكل من الأشكال.

وأوصت بضرورة أخذ الحيطة والحذر، وعدم التعامل مع مَن يزعمون أنهم ممثلون للمؤسسة أو لشركة حصانة الاستثمارية، ويدعون لفرص استثمار وهمية عن طريق الاتصالات الهاتفية، أو من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، أو المواقع الإلكترونية، داعية مَن استُهدفوا بدعوات الاستثمار الوهمية إلى إبلاغ الجهات المختصة بأسرع وقت ممكن. وفق “أخبار 24”.

“التأمينات” تحذر من دعوات الاستثمار الوهمية وتنفي تقديمها خدمات للأفراد

جديد المحليات
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