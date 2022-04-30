بالفيديو.. مرصد “المجمعة”: القمر سيغرب قبل الشمس ولن يوجد هلال يشهد به المترائي

استعرض مدير المرصد الفلكي في جامعة المجمعة، عبدالله الخضيري، الظروف المتعلقة برؤية هلال شوال، وتحديد اليوم المُتمم لشهر رمضان الجاري.
وقال، خلال مداخلة في برنامج “120” على قناة “الإخبارية”، إن الأجواء مناسبة لرصد هلال شوال، وإن كان من المتوقع غروب القمر قبل الشمس حسابيًا.
وأوضح أن غروب القمر قبل الشمس يعني عدم وجود هلال يشهد به المترائي، والذي بدوره يرفع هذه الشهادة إلى المحكمة العليا، مشيرًا إلى أنه سوف يصدر بيان بما تم التوصل إليه في هذا الصدد.
فيديو | مدير المرصد الفلكي في #جامعة_المجمعة لـ #برنامج_120:
الأجواء مناسبة لرصد هلال #شوال ولكن حسابيا القمر سيغرب قبل الشمس وهذا يعني عدم وجود هلال يشهد به المترائي pic.twitter.com/emaGxTxEBY
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) April 30, 2022
وفق “أخبار 24”.