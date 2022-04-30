تغريدة الملك أكثرها تفاعلاً .. أكثر من 47 مليون تغريدة حول رمضان خلال الشهر

سجلت منصة “تويتر” أكثر من 47 مليون تغريدة حول رمضان خلال الشهر المبارك؛ بنسبة زيادة 31% مقارنة بالعام الماضي.
ونشر موقع “تويتر” ملخّصاً تضمن إحصائيات لبعض الموضوعات والتغريدات التي نشرت على الموقع حول شهر رمضان في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لافتاً إلى أن المحادثات والمواضيع تنوّعت بين الإيمانيات والروحانيات، والطعام، والبرامج الترفيهية والمسلسلات وغيرها.
وأبان أن المملكة كانت في مقدمة الدول التي شهدت أكبر عدد من المحادثات المرتبطة برمضان تليها مصر، ثم الكويت، والإمارات، ثم عُمان، حيث كانت أكثر الوسوم تداولاً هي (رمضان، وRamadan، وإفطار، والعشر الأواخر)
وأوضح أن تغريدة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز للترحيب بقدوم الشهر الكريم كانت التغريدة الأكثر تفاعلاً حول الشهر الكريم، وجدت يعض تغريدات لاعبي وأندية كرة القدم بمناسبة حلول شهر رمضان تفاعلاً واسعاً.وفق “أخبار 24”.
وفيما يتصل بالرموز المستخدمة، أبان أنه جرى تغريد الرمز المستخدم في السلام على النبي محمد ﷺ نحو 4 ملايين مرة، في حين كان من بين الرموز التعبيرية الأكثر تداولاً (الهلال، ورمز المسجد، ورفع اليدين في وضعية الدعاء).
ولفت إلى أن المسلسلات الرمضانية استقطبت اهتمام روّاد الموقع خلال الشهر، حيث كان من بين أكثر وسوم المسلسلات تداولاً (العاصوف3، واستوديو22، ومنهو ولدنا، ورامز موفي ستار، والاختيار3، وجزيرة غمام).