كيف يقضي المواطنون أول أيام عيد الفطر؟ “استطلاع رأي” يوضح

استعرض استطلاع للرأي نشره المركز الوطني لاستطلاعات الرأي العام، الطرق التي يقضي بها المواطنون صباح أول أيام عيد الفطر.
وأوضح استطلاع الرأي أن 60% يقضون أول أيام العيد مع العائلة الصغيرة، التي تشمل الوالدين والزوجة والأبناء والإخوة، و35% يقضونه في تجمُّع مع العائلة الكبيرة، فيما ينام 3% بعد صلاة العيد مباشرة كي لا يتأثر برنامج نومهم، وأخيرًا يقضي 2% هذا اليوم في العمل.
وبشأن طريقة الاحتفال بالعيد، أكد 80% أنهم يجتمعون في استراحة أو مزرعة مع عدد من الأقارب، ويُفضل 14% المشاركة في الفعاليات التي تقام بهذه المناسبة في نفس مدينتهم، فيما يشارك 3% في فعاليات العيد بمدن أخرى، و3% يسافرون خارج المملكة.وفق “أخبار 24”.