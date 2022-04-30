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جديد المحليات > كيف يقضي المواطنون أول أيام عيد الفطر؟ “استطلاع رأي” يوضح
30/04/2022   6:42 م

كيف يقضي المواطنون أول أيام عيد الفطر؟ “استطلاع رأي” يوضح

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استعرض استطلاع للرأي نشره المركز الوطني لاستطلاعات الرأي العام، الطرق التي يقضي بها المواطنون صباح أول أيام عيد الفطر.

وأوضح استطلاع الرأي أن 60% يقضون أول أيام العيد مع العائلة الصغيرة، التي تشمل الوالدين والزوجة والأبناء والإخوة، و35% يقضونه في تجمُّع مع العائلة الكبيرة، فيما ينام 3% بعد صلاة العيد مباشرة كي لا يتأثر برنامج نومهم، وأخيرًا يقضي 2% هذا اليوم في العمل.

وبشأن طريقة الاحتفال بالعيد، أكد 80% أنهم يجتمعون في استراحة أو مزرعة مع عدد من الأقارب، ويُفضل 14% المشاركة في الفعاليات التي تقام بهذه المناسبة في نفس مدينتهم، فيما يشارك 3% في فعاليات العيد بمدن أخرى، و3% يسافرون خارج المملكة.وفق “أخبار 24”.

كيف يقضي المواطنون أول أيام عيد الفطر؟ “استطلاع رأي” يوضح

جديد المحليات
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