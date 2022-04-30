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جديد المحليات > “الفحص الدوري” يوضح أوقات العمل في محطاته بعد إجازة عيد الفطر
30/04/2022   6:42 م

“الفحص الدوري” يوضح أوقات العمل في محطاته بعد إجازة عيد الفطر

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أعلنت الإدارة العامة للفحص الفني الدوري للسيارات، موعد استئناف وأوقات العمل في محطات الفحص بجميع مناطق المملكة، وذلك بعد إجازة عيد الفطر المبارك.

وأوضحت الإدارة أن العمل يستأنف في محطات الفحص بجميع مناطق المملكة ابتداء من يوم الخميس الموافق 5 / 5 / 2022م، مبينة أن فترة عمل محطتي الفحص الرياض1 والرياض 2، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة، ومحطتي جدة 1، وجدة 2، ومحطات أبها، وجازان، وحائل، وتبوك، ونجران، وينبع، والطائف، والقصيم، والخرج، تبدأ من يوم السبت إلى الخميس من الساعة الـ9 صباحاً وحتى 3:30 مساء، ومن الساعة الـ9 مساء وحتى الـ12 صباحاً.

وأبانت أن محطات الدمام، والهفوف، وحفر الباطن، ستعمل من يوم السبت إلى الخميس من الساعة الـ9 صباحاً وحتى 3:30 مساء، ومن الساعة الـ8:30 مساء وحتى الـ12 صباحاً. وفق “أخبار 24”.

وأضافت أن محطات الرس، والخرمة، والجوف، وبيشة، والباحة، والمجمعة، والخفجي، وعرعر، ومحايل عسير، ووادي الدواسر، وجدة 3 (عسفان)، ستعمل من الساعة الـ10 صباحاً وحتى 4:30 مساء.

الفحص الدوري

“الفحص الدوري” يوضح أوقات العمل في محطاته بعد إجازة عيد الفطر

جديد المحليات
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