مستجدات “كورونا”.. انخفاض الإصابات الجديدة و”التعافي” واستقرار الحالات الحرجة لليوم الثاني

أظهرت إحصائيات وزارة الصحة اليوم (السبت)، انخفاضاً في الإصابات الجديدة بـ”كورونا” وحالات التعافي المسجلة خلال الـ24 ساعة الماضية، واستقرار الحالات الحرجة لليوم الثاني على التوالي، فيما تم تسجيل حالتي وفاة جديدتين.
وأوضحت الإحصائيات، تسجيل 90 حالة إصابة جديدة اليوم، بانخفاض 9 حالات عن المسجل يوم أمس، ليرتفع إجمالي الحالات إلى 754011 إصابة بالفيروس.
وأشارت إلى استقرار منحنى الحالات الحرجة على مدى اليوم وأمس إذا لم يظهر أي تغير؛ ليبقى إجمالي عدد الحالات الحرجة بمراكز العناية المركزة عند مستوى 45 حالة.
وأبانت أن حالات التعافي من الفيروس شهدت انخفاضاً عن يوم أمس حيث تم تسجيل 133 حالة، لتبقى في مستوياتها المرتفعة مقارنةً بالإصابات، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 741673 حالة. وفق “أخبار 24”.
ولفتت إلى تسجيل ارتفاع طفيف في حالات الوفاة، حيث تم تسجيل حالتي وفاة جديدتين خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الوفيات نتيجة الفيروس في المملكة إلى 9088 حالة وفاة.