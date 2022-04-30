خادم الحرمين وولي العهد يتلقيان التهاني بعيد الفطر المبارك

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، اليوم (السبت)، تهاني من ملوك ورؤساء الدول بمناسبة قرب حلول عيدالفطر المبارك.
كما تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز اتصالاً هاتفياً، من أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، هنأه خلاله بقرب حلول عيد الفطر المبارك.
كما أجرى أمير قطر اتصالًا هاتفيًا بولي العهد الأمير محمد بن سلمان، هنأه فيه بقدوم العيد.
وهنّأ ملك البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة، خادم الحرمين خلال اتصال هاتفي، بقرب حلول عيد الفطر المبارك. وفق “أخبار 24”.
كما تلقى خادم الحرمين الشريفين اتصالًا هاتفيًا من الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، تبادلا خلاله التهنئة بهذه المناسبة السعيدة.