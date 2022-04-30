دراسة أمريكية: 30% من المتعافين يعانون من أعراض كورونا طويل الأمد

كشفت دراسة حديثة أجراها باحثون في مركز “UCLA Health” التابع لجامعة كاليفورنيا الأمريكية، أن ما يقرب من 30% من المتعافين من العدوى يعانون من أعراض كورونا “طويل الأمد”.
وأظهرت نتائج الدراسة التي نشرتها دورية “General Internal Medicine” الطبية، أن هذه الأعراض تستمر عند الأشخاص المصابين بمرض السكري، فيما يعتبر الأشخاص الذين يعانون من السمنة أكثر عرضة لهذه الحالة.
وخلُص الباحثون إلى تلك النتائج، بعد تحليل البيانات الطبية لـ 1038 مصاباً في الفترة ما بين أبريل 2020 وفبراير 2021، حيث تمثّلت الأعراض في الإجهاد بنسبة 31% وضيق التنفس بنسبة 15%. وفق “أخبار 24”.