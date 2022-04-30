بالفيديو والصور.. خادم الحرمين يستقبل مرزوق الغانم ومستشارين بالديوان الملكي والسديس وأئمة المسجد الحرام

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز في قصر الصفا بمكة المكرمة، اليوم (السبت)، رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق بن علي الغانم.
كما استقبل خادم الحرمين المستشار بالديوان الملكي عضو هيئة كبار العلماء واللجنة الدائمة للإفتاء إمام وخطيب المسجد الحرام الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله بن حميد، والرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ عبد الرحمن السديس، والمستشار بالديوان الملكي عضو هيئة كبار العلماء واللجنة الدائمة للإفتاء الشيخ الدكتور سعد الشثري، بجائب أئمة المسجد الحرام، وقد تناول الجميع طعام الإفطار مع خادم الحرمين الشريفين. وفق “أخبار 24”.
وحضر الاستقبال الأمير فيصل بن تركي، وأمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، والمستشار الخاص لخادم الحرمين الأمير عبد الإله بن عبد العزيز، والأمير خالد بن فهد، والأمير منصور بن سعود، والأمير خالد بن سعد، والأمير فهد بن عبد الله، والأمير سطام بن سعود وغيرهم.
#فيديو_واس | استقبال #خادم_الحرمين_الشريفين لرئيس مجلس الأمة الكويتي وأصحاب الفضيلة والرئيس العام لشؤون الحرمين وأئمة المسجد الحرام.#واس pic.twitter.com/sBPdFyj7Pp
— واس الأخبار الملكية (@spagov) April 30, 2022