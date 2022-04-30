تكليف توفيق الربيعة رئيسًا تنفيذيًا للهيئة الملكية لمكة المكرمة والمشاعر المقدسة

صدر اليوم (السبت)، قرار بتكليف وزير الحج والعمرة الدكتور توفيق الربيعة بمهام الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة.
وكان الربيعة قد تولى سابقاً مهام وزير التجارة، ثم وزير الصحة وقت تفشي جائحة كورونا.
وترتبط الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة تنظيميًا بمجلس الوزراء، وتتمتع بسلطة عليا على كل الأعمال والمشاريع الموجودة ضمن نطاق مكة والمشاعر المقدسة، كما تتولى رسم السياسات العامة للنطاق الجغرافي واقتراح الأطر التنظيمية ومراقبة أداء المشاريع والإشراف عليها. وفق “أخبار 24”.