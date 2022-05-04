تعرف على جدول ترتيب دوري المحترفين بعد خسارة الهلال أمام الفيحاء

نجح فريق الفيحاء في خطف الفوز أمام نظيره الهلال، بهدف دون رد، في المباراة التي أُقيمت بينهما مساء الثلاثاء، والمؤجلة من منافسات الجولة الـ19 بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وبعد انتهاء المباراة المؤجلة بين الفيحاء والهلال، بدوري المحترفين، واصل فريق الاتحاد في صدارة جدول ترتيب أندية المسابقة برصيد 60 نقطة، ويليه نادي الهلال ثانيًا برصيد 49 نقطة، ويليه النصر في المركز الثالث بـ48 نقطة، وجاء الشباب رابعًا برصيد 47 نقطة، وضمك خامسًا برصيد 42 نقطة.
وفي المركز السادس يوجد فريق الفيحاء برصيد 33 نقطة، ويليه أبها سابعا بـ32 نقطة، وبعده يأتي الفتح في المركز الثامن بـ31 نقطة، وتاسعا حل فريق الرائد بـ29 نقطة.
واحتل الأهلي المركز العاشر برصيد 28 نقطة، وخلفه الفيصلي في المركز الـ11 بـ28 نقطة، فيما جاء بالمركز الـ12 الطائي بـ27 نقطة، وخلفه التعاون صاحب المركز الـ13 بـ26 نقطة.وفق “أخبار 24”.
وجاء فريق الباطن في المركز الـ14 برصيد 25 نقطة، ويليه فريق الاتفاق في المركز الـ15 بـ24 نقطة، وجاء في آخر ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين فريق الحزم بـ14 نقطة.