وكانت غرفة فض المنازعات في اتحاد الكرة قد أصدرت قراراً بإيقاف لاعب الهلال محمد كنو لمدة أربعة أشهر ومنع الهلال من التسجيل في فترتي تسجيل كاملتين ومتتاليتين تبدآن من فترة الانتقالات الصيفية ثم الشتوية، وعددا من العقوبات الآخرى.