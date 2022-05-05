كشفت مصادر عن تفاصيل جديدة من جلسة استماع لجنة الاحتراف باتحاد الكرة للاعب محمد كنو في قضية توقيعه لنادي النصر.
وأشارت المصادر، وفقًا لـ”الجزيرة”، إلى أن لاعب الهلال قد أكد للجنة الاحتراف في جلسة الاستماع أنه تم التفاوض معه قبل الدخول في الفترة الحرة.
وأتمت المصادر ذاتها تصريحاتها بالتنويه إلى أن اللاعب قدّم إقرارّا بأنه غير مسؤول عما قُدم للجنة باسمه وأنه وقع على ورقه بدون محتوى وتم استخدامها وأخلى مسؤوليته منها في إقرار رسمي حمل توقيعه وبصمته.
وكانت غرفة فض المنازعات في اتحاد الكرة قد أصدرت قراراً بإيقاف لاعب الهلال محمد كنو لمدة أربعة أشهر ومنع الهلال من التسجيل في فترتي تسجيل كاملتين ومتتاليتين تبدآن من فترة الانتقالات الصيفية ثم الشتوية، وعددا من العقوبات الآخرى.