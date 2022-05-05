“النيابة” توضح ضوابط اختيار ألعاب الملاهي للأطفال وركوبهم الدراجات نظاميًا

أوضحت النيابة العامة الضوابط والمعايير المقررة لاختيار ألعاب الأطفال المناسبة للحفاظ على سلامتهم.
وأكدت أنه يلزم توفير أحزمة أمان لمقاعد المراجيح والألعاب الأخرى عند الحاجة لمنع سقوط الأطفال منها، كما شددت على ضرورة مراعاة مناسبة الألعاب مع عمر الطفل الذي يستخدمها، مع تثبيت لوحة بجانب كل لعبة لإيضاح السن المناسبة لها والعدد المحدد لاستخدامها في وقت واحد.
وأضافت أنه ينبغي أن تكون ألعاب الأطفال مدعمة بكماليات الأمان كالعجلات الإضافية على جوانب الدراجات وخوذة الرأس وحاميات الركب والأكواع، كما لا يجوز قيادة الدراجات المخصصة للأطفال في الطريق العام من قبل الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 12 عامًا، وكذلك لا يجوز لمؤجريها السماح للأطفال أقل من هذا العمر بتأجيرها. وفق “أخبار 24”.
وتتولى النيابة العامة التحقيق والادعاء العام في الجرائم الناشئة عن مخالفات أحكام نظام حماية الطفل وإقامة الدعوى أمام المحكمة المختصة.