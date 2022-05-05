اليوم.. تطبيق قرار منع استيراد الشاحنات التي يزيد عمرها التشغيلي على 5 سنوات

يبدأ اليوم (الخميس) تطبيق قرار مجلس الوزراء بإيقاف استيراد الشاحنات المخصصة لنقل البضائع التي يزيد عمرها التشغيلي على 5 سنوات من سنة الصنع، على أن يكون احتساب “الموديل” بداية شهر يناير من سنة الصنع.
قالت الهيئة العامة للنقل، إن القرار سيطبق على شاحنات النقل الثقيل المخصصة لنقل البضائع والتى يزيد وزنها الإجمالي على 3.5 طن، سواء كانت شاحنة مفردة، أو قاطرة، أو مقطورة، أو أنصاف المقطورات.
وأبانت أن القرار سيسهم في تحقيق الأهداف الاستراتيجية بالمحافظة على البيئة، وتخفيف الانبعاثات الكربونية والتلوث، إضافة إلى تخفيف معدل استهلاك الوقود، وانخفاض تكاليف التشغيل والصيانة.
وفق “أخبار 24”.