أمير المدينة المنورة يفتتح معرض عمارة المسجد النبوي

افتتح أمير منطقة المدينة المنورة، الأمير فيصل بن سلمان، معرض عمارة المسجد النبوي الذي يستعرض تاريخ المسجد ومقتنياته والتوسعات التي شهدها منذ بنائه في عهد النبي ﷺ والعصور المتعاقبة حتى التوسعات النوعية في العهد السعودي الزاهر.
وأشاد أمير المنطقة بالمعرض الذي يُعد نواة لعدد من المتاحف والمعارض المهتمة بالإرث التاريخي والإسلامي للمدينة المنورة والتي ستساهم في إشباع فضول زوار المدينة النبوية وتثري رحلتهم إلى السعودية.
وأوضح أن عمارة المسجد النبوي على امتداد العصور غنية بتفاصيلها ومكوناتها المعمارية والثقافية والتاريخية، وهو ما يترجم أحد جوانبه المعرض من خلال المحتويات المعروضة ليكون بداية لسلسلة من المعارض الجديدة كمتحف السلام الذي يجري إنشاؤه غرب المسجد النبوي.
وفق “أخبار 24”.