المملكة الثانية عربيًا في مؤشر الابتكار العالمي

أعلن مركز الإحصاء الخليجي، ترتيب دول مجلس التعاون الخليجي، على مستوى المنطقة العربية، في مؤشر الابتكار العالمي لعام 2021م، حيث جاءت المملكة في المرتبة الثانية.
وأوضح المركز أن ترتيب دول الخليج على مستوى المنطقة العربية في مؤشر الابتكار العالمي لـ2021م جاء كالتالي: “الإمارات، والسعودية، وقطر، والكويت، وعُمان، والبحرين”.
وأضاف أن عدد براءات الاختراع الممنوحة من مكتب براءات الاختراع بمجلس التعاون على مدى الأعوام الماضية سجّل 673 براءة اختراع في عام 2016م، و2240 في 2017م، و2660 في 2018م، و1264 في 2019م، و753 في عام 2020م”. وفق “أخبار 24”.
وأشار إلى أنه في عام 2010م تم إطلاق جائزة مكتب براءات الاختراع لمجلس التعاون، وذلك لدعم الابتكار والاختراع.