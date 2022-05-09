وزير “الصناعة” يفتتح جناح المملكة في المعرض المصاحب لمؤتمر التعدين الإفريقي “إندابا”

افتتح وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريّف، اليوم (الإثنين)، معرض المملكة المشارك في فعاليات مؤتمر التعدين الإفريقي “إندابا”.
وأشار الخريّف في كلمته الافتتاحية إلى حرص المملكة على خلق بيئة استثمارية تتسم بالشفافية والاستدامة والسهولة؛ لتقديم تجربة استثنائية للمستثمرين في قطاع التعدين، بما ينعكس بالنفع على المملكة والمنطقة، واستعرض الخطوات التي خطتها المملكة على مستوى قطاع التعدين.
وذكر أن العالم يواجه تحديًا في تلبية الطلب العالمي المتنامي على المعادن، وذلك نتيجة للتوجهات في مجالات الصناعة المتقدمة، والتحول نحو الطاقة النظيفة والكربون الصفري، مبينا أن دول المنطقة تواجه التحديات ذاتها من الحاجة إلى زيادة الاستكشاف، وتوفير البنية التحتية، وجذب الاستثمارات، وتنمية الكوادر البشرية. وفق “أخبار 24”.
وأكّد ضرورة إيجاد بيئة للاستثمار في قطاع التعدين تتضمن بيانات جيولوجية وجيوكيميائية مفصلة للحد من مخاطر الاستثمار، ووضع إطار قانوني وتنظيمي تنافسي يضمن الاستدامة والشفافية وسهولة ممارسة الأعمال التجارية، وتوفير بنية تحتية جيدة ومواهب عالمية.
وختم الخريّف كلمته بالدعوة للمشاركة في مؤتمر التعدين الدولي Future Minerals، الذي سيعقد في العاصمة الرياض في يناير المقبل.
يذكر أن المملكة تشارك في المؤتمر من خلال معرض يستمر على مدى 4 أيام تحت مظلة “استثمر في السعودية” ويضم ممثلين من وزارة الاستثمار، وبرنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية “ندلب”، وهيئة المساحة الجيولوجية السعودية، والمركز الوطني للتنمية الصناعية.