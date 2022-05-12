وزارة الخارجية تدين بأشد العبارات الهجوم الإرهابي على النقطة الأمنية بشمال سيناء في مصر

أدانت وزارة الخارجية بأشد العبارات الهجوم الإرهابي الغادر الذي استهدف النقطة الأمنية بمحافظة شمال سيناء في جمهورية مصر العربية الشقيقة، ما أدى إلى وفاة وإصابة عدد من جنود القوات الأمنية.
وجددت الوزارة دعم المملكة التام لمصر في جهودها المكثفة للقضاء على الإرهاب والتطرف بكافة أشكاله وصوره وتجفيف منابع تمويله، مؤكدةً وقوف المملكة مع حكومة وشعب مصر أمام كل التنظيمات الإرهابية التي تحاول النيل من مكتسبات ومقدرات مصر الشقيقة.
وأعربت عن خالص العزاء والمواساة لذوي الضحايا، وللحكومة المصرية والشعب المصري، متمنية الشفاء العاجل لجميع المصابين، ولشعب جمهورية مصر الشقيق دوام الأمن والاستقرار. وفق “أخبار 24”.