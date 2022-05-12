رسميا.. “الرياضة” تقرر حرمان “الاتفاق” من الدعم الخاص بمبادرة الحضور الجماهيري

قررت وزارة الرياضة، رسمياً، حرمان نادي الاتفاق، من الدعم الخاص بمبادرة الحضور الجماهيري التابعة لاستراتيجية دعم الأندية، البالغة مليون ريال.
وجاء في بيان وزارة الرياضة: “إشارة إلى ما تم تداوله حول تكدس عدد من الجماهير قبل مواجهة الاتفاق والهلال في المباراة المؤجلة من الجولة 20 من منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، والتي أقيمت مساء الأربعاء 11 مايو على ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام”.
وأوضح بيان “الرياضة”: “وبناء على الإيضاح الوارد من إدارة الملعب وما تضمنه المحضر التنسيقي قبل المباراة والذي نص في أحد بنوده على عدم توزيع تذاكر مجانية في يوم المباراة، وحيث إن نادي الاتفاق قد خالف ذلك بإعلانه توزيع تذاكر مجانية للجماهير في يوم اللقاء إضافة لعدم توفيره العدد الكافي من المنظمين”. وفق “أخبار 24”.
وقررت وزارة الرياضة، ما يلي:
– حرمان نادي الاتفاق من الدعم الخاص بمبادرة الحضور الجماهيري التابعة لاستراتيجية دعم الأندية الرياضة لهذه المباراة والبالغة مليون ريال.
– توجيه إنذار لإدارة النادي لعدم التزامها بالخطوات التنظيمية المعتمدة.