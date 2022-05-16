“إنتر” يؤجل حسم لقب الدوري الإيطالي للجولة الأخيرة

أحرز الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز، هدفين ليقود إنتر ميلان للفوز (3-1) على نظيره كالياري، في المباراة التي جمعتهما مساء الأحد، ليؤجل حسم لقب الدوري الإيطالي إلى الجولة الأخيرة الأسبوع المقبل.
ومع فوز ميلان المتصدر (2-صفر) على أتلانتا في وقت سابق من الأحد، في سان سيرو، كان إنتر يحتاج إلى الفوز للحفاظ على آمال الاحتفاظ باللقب، وتقدم بهدف ماتيو دارميان بعد مرور 25 دقيقة.
وأضاف مارتينيز الهدف الثاني بعد الاستراحة بـ6 دقائق، وبدا أن الفريق سيحقق بسهولة انتصاره التاسع في عشر مباريات في كل المسابقات، قبل أن يقلص كالياري الفارق بشكل مفاجئ بواسطة تشارالامبوس ليكوجيانيس.
وعانى إنتر من بعض لحظات التوتر، قبل أن يسجل مارتينيز الهدف الثالث قبل 6 دقائق من النهاية، لينهي آمال كالياري في العودة. وفق “أخبار 24”.
وحافظ إنتر صاحب المركز الثاني على تأخره بنقطتين عن ميلان المتصدر قبل خوض منافسات الجولة الأخيرة. وسيحتاج إنتر إلى الفوز على أرضه على سامبدوريا يوم الأحد، وانتظار تعثر ميلان أمام ساسولو.