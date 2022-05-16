توج نجم فريق باريس سان جيرمان، كيليان مبابي، بجائزة أفضل لاعب في الدوري الفرنسي، هذا الموسم (2021-2022)، في حفل جوائز الاتحاد الفرنسي للاعبين المحترفين لكرة القدم.
وتفوّق مبابي على العديد من نجوم الدوري الفرنسي وعلى رأسهم مهاجم موناكو، وسام بن يدر، ومتوسط ميدان مرسيليا، باييت، ولاعب ليون، البرازيلي لوكاس باكيتا، ونجم رين مارتن تيريير.
وسيطر نجوم باريس سان جيرمان على الجائزة منذ 2015-2016 حين فاز بها إبراهيموفيتش للمرة الثالثة في مسيرته ومن ثم الأوروغوياني كافاني وبعدها البرازيلي نيمار قبل أن يسيطر عليها مبابي.
ونال مبابي المتوّج مع باريس سان جيرمان بلقب الدوري الفرنسي الجائزة المخصصة لأفضل لاعب في الدوري للمرة الثالثة بعد 2018-2019 و2020-2021 علماً بأنّ نسخة 2019-2020 ألغيت. وفق “أخبار 24”.
وذهبت جائزة أفضل حارس في الدوري الفرنسي إلى الإيطالي دوناروما حارس باريس سان جيرمان، وحصد جائزة أفضل لاعب واعد في الدوري ويليام ساليبا مدافع مرسيليا صاحب الـ21 عاماً.
وبعد مشوار جيد مع نادي رين حصل برونو جينيزيو على جائزة أفضل مدرب في الدوري الفرنسي.
وكانت جائزة أفضل لاعب فرنسي ينشط في الدوريات الأجنبية (خارج الدوري الفرنسي) من نصيب هداف ريال مدريد كريم بنزيما.