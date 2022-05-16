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جديد المحليات > لتجنب إيقاف الدعم السكني .. “الصندوق العقاري” يدعو مستفيدي البناء الذاتي إلى سرعة تقديم شهادة الإشغال
16/05/2022   1:57 م

لتجنب إيقاف الدعم السكني .. “الصندوق العقاري” يدعو مستفيدي البناء الذاتي إلى سرعة تقديم شهادة الإشغال

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دعا صندوق التنمية العقارية مستفيدي منتج البناء الذاتي إلى سرعة تقديم شهادة الإشغال (إتمام البناء) خلال المدة المحددة من توقيع العقد التمويلي المدعُوم، وذلك تأكيداً لاستمرارية الدعم السكني.

وأكد المتحدث الرسمي لصندوق التنمية العقارية، حمود العصيمي، أنه في حال عدم التزام المستفيد من منتج البناء الذاتي بالمدة المحددة للانتهاء من مرحلة بناء المسكن؛ سيتم اتخاذ إجراء إيقاف الدعم السكني حتى إصدار شهادة الإشغال وتقديمها للصندوق العقاري من خلال زيارة الموقع الإلكتروني للصندوق.

وأوضح “العصيمي”، أن الصندوق قام بإشعار مستفيدي البناء الذاتي ممن أكملوا 3 سنوات من تاريخ توقيع العقد التمويلي برسائل تذكيرية تؤكد على أهمية سرعة استخراج شهادة الإشغال.وفق “أخبار 24”.

وأفاد بأن إصدار شهادة الإشغال التي يتم استخراجها من منصة بلدي، وثيقة تؤكد أن مستفيد البناء الذاتي باشر مراحل بناء مسكنه وأكمله وفق المعايير الهندسية والفنية، مضيفا أن الصندوق العقاري حريص على اكتمال بناء مساكن مستفيدي “البناء الذاتي” خلال المدة الزمنية المحددة أثناء توقيع العقد التمويلي.

لتجنب إيقاف الدعم السكني .. “الصندوق العقاري” يدعو مستفيدي البناء الذاتي إلى سرعة تقديم شهادة الإشغال

جديد المحليات
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