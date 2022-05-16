ولي العهد يغادر إلى الإمارات لتقديم واجب العزاء في وفاة الشيخ خليفة بن زايد

أعلن الديوان الملكي، اليوم (الاثنين)، مغادرة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان إلى الإمارات، لتقديم واجب العزاء والمواساة في الشيخ خليفة بن زايد، وذلك بناءً على توجيه من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.
وجاء نص البيان كالتالي:
“بناءً على توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، حفظه الله، فقد غادر بحفظ الله ورعايته صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء – حفظه الله – هذا اليوم الإثنين 15 / 10 / 1443 الموافق 16 / 5 / 2022م، إلى دولة الإمارات العربية المتحدة لتقديم واجب العزاء والمواساة في وفاة صاحب السمو الشيخ/ خليفة بن زايد آل نهيان، رحمه الله”. وفق “أخبار 24”.