“تعليم مكة” يكرم الطالبة الفائزة بالمركز الثالث في آيسف 2022م

كرمت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة الطالبة مودة عمر التي مثلت الوطن فخرًا في فوزها بالمركز الثالث والطالبة ليان مذكر؛ لمشاركتهما مع الفريق السعودي في المعرض الدولي للعلوم والهندسة آيسف 2022م.
وأوضح “تعليم مكة”، أن التكريم جاء بحضور عدد من القيادات والمشرفات، وذلك بمقر ثانوية أم سلمة للموهوبات.
وفاز الفريق السعودي المشارك في معرض آيسف2022 بـ 16 جائزة عالمية كبرى، بالإضافة إلى 6 جوائز عالمية خاصة، تنوعت بين مجالات الطاقة والكيمياء والعلوم الاجتماعية والسلوك وعلوم النبات وعلوم المواد والهندسة البيئية والتقنيات الهندسية والعلوم الطبية الانتقالية. وفق “أخبار 24”.
وقدّم وزير التعليم حمد آل الشيخ، التهنئة للطلاب الفائزين بالمعرض الدولي للعلوم والهندسة، معلنًا منح الطلاب الفائزين منح ابتعاث، تقديرًا لهم على هذا الإنجاز.