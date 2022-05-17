نسعد بالتوصل معكم ومشاركتكم عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
جديد المحليات > صندوق الاستثمارات خفّض استثماراته في السوق الأمريكي بـ12.3 مليار دولار
17/05/2022   2:45 م

صندوق الاستثمارات خفّض استثماراته في السوق الأمريكي بـ12.3 مليار دولار

+ = -
690

كشف صندوق الاستثمارات العامة اليوم (الثلاثاء)، عن تفاصيل جديدة لاستثماراته في السوق الأمريكي بنهاية الربع الأول من عام 2022.

وأوضح الصندوق في إفصاح جديد له، عن خفض ملكيته في السوق الأمريكي من 55.9 مليار دولار بنهاية الربع الرابع 2021 إلى 43.6 مليار دولار بنهاية الربع الأول 2022.

وأشار إلى خفض الصندوق حصصه في 3 شركات تتضمن “فيزا أي إن سي” و”بلاج باور” و”وول مارت”.

وفي المقابل رفع الصندوق حصصه في 4 شركات تتضمن ” تيك تو إنتراكتيف” و” باي بال” و”مجموعة علي بابا” و”فارفيتش المحدودة”، كما استثمر الصندوق في 5 شركات جديدة وتخارج من شركة واحدة. وفق “أخبار 24”.

صندوق الاستثمارات خفّض استثماراته في السوق الأمريكي بـ12.3 مليار دولار

جديد المحليات
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885210965.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.