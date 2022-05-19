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جديد المحليات > “الزكاة والضريبة” تحسم مدى صحة المقطع المتداول عن إمكانية استرداد المواطن للضريبة بفواتير طلاء وتشطيب مسكنه
19/05/2022   3:12 م

“الزكاة والضريبة” تحسم مدى صحة المقطع المتداول عن إمكانية استرداد المواطن للضريبة بفواتير طلاء وتشطيب مسكنه

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حسمت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك مدى صحة المقطع المتداول عن عدم وجود ضريبة على الحديد والدهان والأسلاك المستخدم في تجهيز المسكن الأول للمواطن، وأنه بإمكان الأخير استرداد قيمة هذه الضريبة من خلال تسليم الفواتير الخاصة بها إلى الهيئة.

وأكدت الهيئة أنه لا يمكن للفرد الاسترداد، مشيرة إلى أن المطورين العقاريين المرخصين هم فقط من سيتمكنون من خصم ضريبة المدخلات، وذلك وفقاً لضوابط الاسترداد والقواعد ذات الصلة.

وأشارت إلى أن الدولة تتحمل ضريبة التصرفات العقارية بنسبة 5% عما لا يزيد على مليون ريال من مبلغ شراء المسكن الأول ويشمل الوحدات السكنية الجاهزة ووحدات البيع على الخارطة فقط للمواطن، ولا يسري الأمر الملكي على البناء الذاتي أو شراء الأراضي. وفق “أخبار 24”.

“الزكاة والضريبة” تحسم مدى صحة المقطع المتداول عن إمكانية استرداد المواطن للضريبة بفواتير طلاء وتشطيب مسكنه

جديد المحليات
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