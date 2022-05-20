“الغذاء والدواء”: 6 اشتراطات لإدراج المنتج التجميلي بسجلات الهيئة قبل التسويق

حددت الهيئة العامة للغذاء والدواء، 6 اشتراطات لإدراج المنتج التجميلي في سجلات الهيئة قبل أن يتم تسويقه.
وأوضحت الهيئة، أن الاشتراطات تستوجب مطابقة المنتج لتعريف المنتج التجميلي، ومطابقة المنتج للوائح الفنية والمواصفات القياسية المعتمدة، بالإضافة إلى مأمونية المنتج التجميلي وألا يُسبب أي ضرر بصحة المستخدم تحت الظروف العادية للاستخدام وفقاً لإرشادات الاستخدام الموضحة في بيانات الملصق التعريفي للمنتج.
ولفتت إلى أن الاشتراطات تتضمن الالتزام بما تضمنته تعهدات وإقرارات المدرج، وعدم احتواء المنتج على مواد محظورة أو مقيدة متجاوزة الحد المسموح به وفقاً للقوائم المنشورة على موقع الهيئة، مشيرةً إلى أن إدراج المنتج التجميلي لا يعني الموافقة على مسحه. وفق “أخبار 24”.
وأشارت إلى أنها تنفذ إجراءات احترازية للتحقق من سلامة ومأمونية المنتج التجميلي ومنها عمليات تحقق من بيانات المنتجات بعد الإدراج وسحب عينات وإجراء الاختبارات، وفي حال ضبط مخالفات بهذا الخصوص يتم اتخاذ الإجراءات النظامية بحق المدرج والتي قد تصل إلى غرامة لا تزيد علي 5 ملايين ريال.