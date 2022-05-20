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رياضة > رسميا.. الفيحاء يضمن مقعده في دوري أبطال آسيا “2023-2024” وكأس السوبر
20/05/2022   12:46 م

رسميا.. الفيحاء يضمن مقعده في دوري أبطال آسيا “2023-2024” وكأس السوبر

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ضمن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء، حجزا مقعدا في بطولة دوري أبطال آسيا موسم (2023-2024)، وأيضًأ المشاركة في كأس السوبر× بعد تتويج بلقب كأس خادم الحرمين الشريفين للمرة الأول في تاريخه.

وتوج فريق الفيحاء، بلقب كأس خادم الحرمين الشريفين، لأول مرة في تاريخه، بعدما نجح في تحقيق الفوز على نظيره الهلال، بركلات الترجيح (3-1) في المباراة التي أُقيمت بينهما مساء الخميس، في نهائي النسخة الـ47 من البطولة.

وسجل اللاعب سالم الدوسري، الهدف الأول لنادي الهلال في الدقيقة الأخيرة من الوقت بدل الضائع بالشوط الأول بعد تسديدة قوية. ونجح البديل رامون لوبيز في تسجيل هدف التعادل لفريقه الفيحاء، عند الدقيقة “65” بعد تسديدة قوية سكنت شباك عبدالله المعيوف. وفق “أخبار 24”.

وتصدى المعيوف للتسديدة الأولى من لاعب الفيحاء ريكاردو، في ركلات الترجيح، وسجل رامون لوبيز الركلة الثانية، وسجل على الزقعان الركلة الثالثة وتصدى المعيوف للركلة الرابع، وحسم باناجيوتيس اللقاء بتسجيل الركلة الخامسة.

رسميا.. الفيحاء يضمن مقعده في دوري أبطال آسيا “2023-2024” وكأس السوبر

رياضة
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