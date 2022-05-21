“الإحصاء”: المشاركةُ في تعداد السعودية 2022 إلزامية.. وهذه الحالات تستدعي الغرامة

أوضح المتحدث الرسمي في الهيئة العامة للإحصاء، محمد الدخيني، أن المشاركة في تعداد السعودية 2022 والإجابة عن الأسئلة التي يوجهها المسؤولون في التعداد إلزامية.
وبيّن أن النظام أجاز للهيئة تطبيق غرامات مالية 500 ريال في المرة الأولى و 1000 ريال في المرة الثانية على كل من عطل عمداً أعمال التعداد أو امتنع عن إعطاء البيانات المطلوبة أو أعطى بيانات غير صحيحة مع علمه بذلك.
وأضاف أن الإجراء المتخذ في مخالفة عدم تقديم التسهيلات، أو الدعم، أو المساعدة لمندوبي التعداد، أو تهديدهم، أو التعدي عليهم، هو الإحالة إلى الجهات الأمنية، مبيناً أن آلية التطبيق شددت على محدودية فرض الغرامات واستخدامها في أضيق الحدود. وفق “أخبار 24”.
ولفت إلى أن الهيئة أطلقت وللمرة الأولى خيار العد الذاتي الإلكتروني، الذي يتيح للجميع تعبئة استمارة التعداد إلكترونياً من خلال الهواتف الذكية، أو أجهزة الكمبيوتر الخاصة بهم، دون الحاجة إلى زيارة الباحث الميداني، وذلك في الفترة من 10 /5 / 2022 وحتى 25 / 5/ 2022.