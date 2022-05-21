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جديد المحليات > محمية الملك عبدالعزيز تطلق خدمة إصدار تصاريح المناحل والنحَّالين
21/05/2022   8:14 ص

محمية الملك عبدالعزيز تطلق خدمة إصدار تصاريح المناحل والنحَّالين

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أطلقت هيئة تطوير محمية الملك عبدالعزيز الملكية أمس (الجمعة) خدمة إصدار تصاريح المناحل والنحَّالين داخل نطاق المحمية.

وأوضحت أن هذه المبادرة تأتي انسجاماً مع رؤيتها في تنمية الحياة الفطرية، واستشعاراً منها لأهمية النحل في النظام البيئي وإسهاماته الحيوية في تلقيح 90% من النباتات البرية المزدهرة، و87 % من المحاصيل الزراعية في العالم.

وأضافت أن المبادرة سيكون لها دورٌ كبير في تمكين النحَّالين من زيادة الإنتاج السنوي للعسل، ما سيسهم في تنمية الإيرادات الزراعية، إضافة إلى الإسهام في خلق عدد من الفرص الاستثمارية للنحَّالين من المواطنين. وفق “أخبار 24”.

محمية الملك عبدالعزيز تطلق خدمة إصدار تصاريح المناحل والنحَّالين

جديد المحليات
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