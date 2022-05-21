“الصحة” تقدم 11 نصيحة لقياس ضغط الدم بطريقة صحيحة

قدمت وزارة الصحة عدة نصائح جديدة لقياس ضغط الدم بطريقة صحيحة، ومنها تجنب وضع الساق على الساق الأخرى عند الجلوس أثناء القياس.
ونصحت الوزارة بتجنب التدخين والطعام أو شرب المشروبات التي تحتوي على الكافيين مثل القهوة والشاي قبل القياس بمدة 30 دقيقة، والجلوس بشكل صحيح وبهدوء وراحة أثناء وقبل إجراء القياس لمدة 5 دقائق، وعدم قياس الضغط مباشرة بعد الاستيقاظ من النوم.وفق “أخبار 24”.
وأضافت أنه يجب التأكد من وضع الذراع في الموضع الصحيح، ووضع السوار على الجلد مباشرة وليس على الملابس، وقياس ضغط الدم مرتين يومياً، وأخذ القياس أكثر من مرة وتسجيله في دفتر، وتجنب الكلام أثناء القياس، وأخيراً التحقق من دقة الجهاز.