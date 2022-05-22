صحف عالمية تكشف عن تفاصيل العقد الخيالي لـ”مبابي” مع “باريس”

تناول العديد من الصحف الرياضية تفاصيل العقد الجديد، الذي وقعه المهاجم الفرنسي كيليان مبابي، ليفضل البقاء في باريس سان جيرمان على الانتقال لريال مدريد الإسباني، الذي كان قريباً بشدة من ضمه.
وأعلن رئيس “سان جيرمان” ناصر الخليفي أمام الجماهير الحاضرة لمباراة فريقه الختامية في الدوري الفرنسي، تجديد عقد مبابي حتى عام 2025، واضعًا حدًا للتكهنات التي صاحبت مستقبل اللاعب خلال الشهور الماضية.
وأكدت صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية أن عقد مبابي هو الأضخم في تاريخ كرة القدم، مشيرةً إلى أن اللاعب سيحصل على 140 مليون دولار مكافأة توقيع، وراتب سنوي 26 مليون دولار، كما سيحصل على كامل الحقوق الإعلانية للاسم والشهرة.
من جانبها، قالت صحف “ليكيب” و”لوباريزيان أوجوردوي” الفرنسيتان و”ماركا” الإسبانية، إضافة إلى إذاعة «أر إم سي»، إن مبابي سيتقاضى مليون يورو راتبًا أسبوعيًا، فضلاً عن 300 مليون يورو مكافأة توقيع. وفق “أخبار 24”.
فيما أشارت شبكة “سكاي سبورتس” إلى أن المهاجم الفرنسي سيحصل على راتب يقدر بمليون جنيه إسترليني في الأسبوع، ومكافأة توقيع تصل لـ100 مليون جنيه إسترليني.
وأضافت الشبكة أن مبابي سيحصل على امتيازات ومكافآت إضافية في حال تحقيق لقب دوري أبطال أوروبا أو الفوز بجائزة الكرة الذهبية.