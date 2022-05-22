آل الشيخ يرأسُ وفد المملكة إلى لندن للمشاركة في المنتدى الدولي للتعليم 2022

يرأس وزير التعليم حمد آل الشيخ وفدَ المملكةِ المشاركَ في فعاليات المنتدى الدولي للتعليم 2022، الذي سيُعقد في لندن بشعار: (التعليم: البناء إلى الأمام، أقوى وأكثر جرأة وأفضل)، من 22 حتى 25 مايو الجاري، بمشاركة عدد من وزراء التعليم في دول العالم.
ويلقي آل الشيخ غدا (الإثنين) كلمة المملكة خلال الجلسة الأولى: (التعلُّم من التحديات)، ويتحدث فيها عن تجربة المملكة في مواجهة آثار جائحة كورونا، مستعرضاً أبرز ملامح نجاحها في مجال التعليم الإلكتروني والتعليم عن بُعد.
وتتضمَّنُ زيارة الوزير إلى المملكة المتحدة عقد لقاءات بعدد من نظرائه في العديد من دول العالم، والقيام بعدة زيارات لجامعات ومؤسسات تعليمية عريقة في بريطانيا، إضافة إلى لقاء الطلبة السعوديين الدارسين في الجامعات البريطانية. وفق “أخبار 24”.
ويناقش المنتدى استجابة الدول للتحديات المستجدة وأثرها على المدى البعيد، والدروس المستفادة من خلال مواجهة التحديات الأخيرة، ومشاركة تلك التجارب مع الآخرين.
ويتناول المنتدى بناء أنظمة تعليمية أكثر قوة، وتعزيز الثقة والتمثيل لتحسين الأنظمة التعليمية، ودعم عملي للعاملين في المؤسسات التعليمية، وتصميم مسارات تعلُّم مرنة في جميع مراحل التعليم؛ من مرحلة الطفولة المبكرة، وتطوير تقنيات التعليم.