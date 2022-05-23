بدء إنشاء المجمع الملكي للفنون بحديقة الملك سلمان

انطلقت أعمال إنشاء المجمع الملكي للفنون في حديقة الملك سلمان، والذي سيقام على مساحة تتخطى 500 ألف متر مربع.
ويرتكز تصميم المجمع على مبادئ العمارة السلمانية وبشكل يعكس الهوية المحلية لمدينة الرياض، وسيحتوي على مسرحين أحدهما بسعة 2300 مقعد، والآخر بسعة 650 مقعدًا، فضلا عن 3 صالات لللسينما.
كما سيضم 3 أكاديميات وقاعة تتسع لـ 600 مقعد، بالإضافة إلى متحف، ومكتبة، وورش عمل للفنانين، كما سيتيح المجمع الفرصة للفنانين لعرض مواهبهم في قاعة “القبة”، التي ستُكون معرضًا وتحفة معمارية بتصميمها الفريد من نوعه. وفق “أخبار 24”.
يذكر أن الحديقة تقع على مساحة تتجاوز 16 كيلومترًا مربعًا في مركز محوري بمدينة الرياض، وتتصل بأهم الطرق الرئيسية، بالإضافة إلى محطات قطار وحافلات الرياض.