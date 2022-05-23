تغريم مواطنتين 400 ألف ريال لمخالفتهما ضوابط المحتوى الإعلامي بالإساءة لإحدى الدول

أصدرت الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع، ممثلة بـ”لجنة الالتزام”، غرامات بقيمة 400 ألف ريال، على مواطنتين خالفتا ضوابط المحتوى الإعلامي.
وكانت الهيئة قد استدعت المواطنتين بعد نشرهما فيديو يتضمن إساءة عبر وسائل التواصل الاجتماعي لإحدى الدول، الأمر الذي يستوجب العقوبة حسب ما تنص عليه ضوابط المحتوى الإعلامي ونظام الإعلام المرئي والمسموع.
وأكدت الهيئة أن نظامها يؤكد على عدم التعرض إلى ما من شأنه الإساءة إلى علاقات المملكة بالدول العربية أو الإسلامية أو الصديقة.
وتعليقا على القرار الصادر من الهيئة، قال المحامي عبدالرحمن اللاحم، إن الاكتفاء بالغرامات المالية على كل من يطلق عليهم مسمى (مشاهير سناب شات)، وذلك بإساءتهم في المحتوى المقدم، غير كافي ولن يصل الامر الى وقف الانفلات في نشر المحتوى الذي لا يهدف المجتمع.
وطالب اللاحم في اتصال هاتفي لـ ” أخبار 24″، انه لا بد من إيجاد عقوبات أخرى وصارمه لكل من يسي، وذلك عبر حجب المحتوى او ايقاهم لدى الجهات المعنية، لكف الأذى عن المجتمع.
وأضاف “الاكتفاء بالغرامات المالية، قد تدفع هؤلاء الأشخاص الى تعويض الغرامات المالية الذي تعرضوا لها، عبر الإعلانات التجارية بعد كل حـادثه يتصدر فيها المشهد على حساب الاخلاق”.
من جانبه أوضحت الكاتبة الصحفية هيلة المشوح أن مواقع التواصل الاجتماعي تحتاج إلى ضبط وإعادة تقنين على مستوى الأفراد.
وبينت أنه لابد من تكاتف الجهات الرقابية والمسؤولة داخل المملكة للحد من التشويه الذي يفتعله البعض من تصرفات، حيثُ يعتقدون أن لهم مطلق الحرية في التجاوزات طالما هم خارج حدود الوطن.
وأكدت أن احترام الثقافات الآخرى ملزم به المواطن داخل وطنه وخارجه، والأكثر إلزاماً هو احترام ثقافته والقيم والأخلاق التي نشأ عليها.