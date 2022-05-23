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جديد الخرج > الماضي يبحث مع اتحاد الغرف السعودية تعزيز الاستثمارات في مدن وقرى الخرج
23/05/2022   7:52 م

الماضي يبحث مع اتحاد الغرف السعودية تعزيز الاستثمارات في مدن وقرى الخرج

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التقى محافظ الخرج أ / مساعد بن عبدالله الماضي بمكتبه بديوان المحافظة اليوم الاثنين الموافق ١٤٤٣/١٠/٢٢هـ سعادة نائب رئيس اتحاد الغرف السعودية م/ طارق بن محمد الحيدري ويرافقه سعادة رئيس غرفة الخرج م / عبدالعزيز بن ربيع الشريف وسعادة الأمين العام لغرفة الخرج أ/ ماجد بن عبدالله الحمدي .

وفي بداية اللقاء رحب المحافظ بهم مشيراً لما تتمتع به محافظة الخرج من كثافه بشريه وتنوع في القطاعات التجارية و وجود الفرص الاستثمارية الكبيرة ، مؤملا أن تحقق هذه الزياره تعزيز التعاون والدعم لجهود غرفة الخرج .

وبعد ذلك أوضح م /الحيدري دور اتحاد الغرف السعودية في تنمية وخدمة قطاع الخاص لتحقيق المساهمة الفاعلة في التنمية بالمحافظة .

الماضي يبحث مع اتحاد الغرف السعودية تعزيز الاستثمارات في مدن وقرى الخرج

جديد الخرج
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