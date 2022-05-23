الماضي يبحث مع اتحاد الغرف السعودية تعزيز الاستثمارات في مدن وقرى الخرج

التقى محافظ الخرج أ / مساعد بن عبدالله الماضي بمكتبه بديوان المحافظة اليوم الاثنين الموافق ١٤٤٣/١٠/٢٢هـ سعادة نائب رئيس اتحاد الغرف السعودية م/ طارق بن محمد الحيدري ويرافقه سعادة رئيس غرفة الخرج م / عبدالعزيز بن ربيع الشريف وسعادة الأمين العام لغرفة الخرج أ/ ماجد بن عبدالله الحمدي .
وفي بداية اللقاء رحب المحافظ بهم مشيراً لما تتمتع به محافظة الخرج من كثافه بشريه وتنوع في القطاعات التجارية و وجود الفرص الاستثمارية الكبيرة ، مؤملا أن تحقق هذه الزياره تعزيز التعاون والدعم لجهود غرفة الخرج .
وبعد ذلك أوضح م /الحيدري دور اتحاد الغرف السعودية في تنمية وخدمة قطاع الخاص لتحقيق المساهمة الفاعلة في التنمية بالمحافظة .