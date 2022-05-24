كورونا في المملكة.. انخفاض الإصابات وارتفاع الحالات الحرجة والوفيات

أظهرت إحصائيات وزارة الصحة اليوم (الثلاثاء)، انخفاضا في الإصابات الجديدة بفيروس “كورونا” وارتفاع الحالات الحرجة والوفيات، مقارنة بيوم أمس.
وأوضحت الإحصائيات، تسجيل 557 حالة إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية، بانخفاض قدره 93 حالة عن المسجل يوم أمس، ليرتفع إجمالي الحالات إلى 764249 إصابة بالفيروس.
في المقابل شهدت حالات الوفاة ارتفاعا بتسجيل 3 حالات وفاة جديدة، فيما ارتفع إجمالي الوفيات نتيجة الفيروس بالمملكة إلى 9134 حالة.
وأشارت البيانات إلى ارتفاع كبير في منحنى الحالات الحرجة؛ حيث دخلت 8 حالات جديدة غرفة العناية المركزة، بعدما شهدت انخفاضاً خلال اليومين الماضين، وبذلك يرتفع إجمالي الحالات الحرجة إلى 81 حالة.وفق “أخبار 24”.
وأبانت أن حالات التعافي من الفيروس شهدت ارتفاعًا نسبياً عن يوم أمس، حيث تم تسجيل 541 حالة، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 748571 حالة.