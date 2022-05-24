سكان المملكة أنفقوا 8.8 مليار ريال عبر نقاط البيع في أسبوع.. فماذا اشتروا بها؟

استعرض البنك المركزي السعودي، اليوم (الثلاثاء)، أرقام الإنفاق الاستهلاكي في المملكة خلال أسبوع (15 -21 مايو)، والتي أوضحت تفاصيل وإجمالي قيمة العمليات عبر نقاط البيع.
وأوضح أن الأسبوع الماضي شهد إنفاق 8.8 مليار ريال عبر 124.1 مليون عملية، حيث انخفضت قيمة العمليات 5.5% مقارنة بالأسبوع السابق له، وأنفق المستهلكون على الأطعمة والمشروبات 1.3 مليار ريال، ثم المطاعم والمقاهي بـ 1.32 مليار ريال.
وأنفق المستهلكون 670.1 مليون ريال على الصحة، و465.6 مليون ريال على الملابس والأحذية، و610 ملايين ريال على محطات الوقود، و558.7 مليون ريال على النقل، و354.9 مليون ريال على مواد البناء والتشييد. وفق “أخبار 24”.
كما أنفق سكان المملكة 244.3 مليون ريال على الأثاث، و207.1 مليون ريال على الترفيه والثقافة، و214 مليون ريال على الأجهزة الإلكترونية والكهربائية، و183.2 مليون ريال على الفنادق، 209.7 مليون ريال على المجوهرات، و106 ملايين ريال على التعليم، و71.6 مليون ريال على الاتصالات.