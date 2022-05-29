30 شركة فرنسية تستكشف فرص الاستثمار في قطاع الترفيه بالمملكة

يستضيف اتحاد الغرف السعودية ممثلا في مجلس الأعمال السعودي الفرنسي غدا (الإثنين)، وفدا فرنسيا رفيع المستوى يمثل قطاع الترفيه في فرنسا.
يأتي ذلك لبحث آفاق التعاون السعودي الفرنسي في مجال الترفيه والمجالات ذات الصلة ومناقشة تعزيز الاستثمارات والتبادل التجاري، وتبادل وجهات النظر حول القضايا التي تهم قطاع الأعمال في البلدين.
ويضم الوفد الفرنسي 30 شركة من أصحاب الأعمال وكبرى الشركات الفرنسية العاملة في قطاع الترفيه في مجالات مدن الألعاب الترفيهية وصناعة المنتجات الرياضية والألعاب الإلكترونية، وبناء المدن الترفيهية والاستشارات، والبنوك المتخصصة في تمويل القطاع والتراث الثقافي والإنساني. وفق “أخبار 24”.
ومن المتوقع أن يشارك الوفد نحو 100 من أصحاب الأعمال والشركات السعودية المتخصصة في قطاع الترفيه، بجانب اللجنة الوطنية للترفيه في اتحاد الغرف السعودية، وذلك لبحث فرص عقد الشراكات التجارية والاستثمارية بين الجانبين السعودي والفرنسي، والوقوف على الفرص المتاحة في قطاع الترفيه بالمملكة.