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جديد المحليات > بالفيديو.. “أبشر” تعلن عن الفائزين في تحديها الثاني غدًا
31/05/2022   11:47 م

بالفيديو.. “أبشر” تعلن عن الفائزين في تحديها الثاني غدًا

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أعلنت منصة “أبشر”، اليوم (الثلاثاء)، موعد الإعلان عن الفائزين في تحدي أبشر 2.

وأوضحت المنصة أنه سيتم الإعلان عن الفائزين في تحدي أبشر 2 غدًا (الأربعاء) الموافق الأول من يونيو، وذلك برعاية وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز.

وكانت المنصة قد بدأت أولى مراحل الاستعداد للتحدي مع نهاية العام الماضي، حيث تم استقبال طلبات المشاركة والفرز الإلكتروني ديسمبر 2021.

وفق “أخبار 24”.

بالفيديو.. “أبشر” تعلن عن الفائزين في تحديها الثاني غدًا

جديد المحليات
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