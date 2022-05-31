بالفيديو.. “أبشر” تعلن عن الفائزين في تحديها الثاني غدًا

أعلنت منصة “أبشر”، اليوم (الثلاثاء)، موعد الإعلان عن الفائزين في تحدي أبشر 2.
وأوضحت المنصة أنه سيتم الإعلان عن الفائزين في تحدي أبشر 2 غدًا (الأربعاء) الموافق الأول من يونيو، وذلك برعاية وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز.
وكانت المنصة قد بدأت أولى مراحل الاستعداد للتحدي مع نهاية العام الماضي، حيث تم استقبال طلبات المشاركة والفرز الإلكتروني ديسمبر 2021.
#تحدي_أبشر الثاني ..
أرض خصبة، وعقول مبدعة، وهمة تتحدى المستحيل. pic.twitter.com/ZFsPnluzU5
— أبشر (@Absher) May 31, 2022
وفق “أخبار 24”.