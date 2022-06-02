منح ميدالية الاستحقاق لـ78 مواطنًا لتبرعهم بالدم ما بين 10 و50 مرة

صدرت موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود على منح ميدالية الاستحقاق من الدرجة الثانية لـ 18 مواطنًا لتبرعهم بالدم 50 مرة، وكذلك منح 60 مواطنًا ميدالية الاستحقاق من الدرجة الثالثة لتبرعهم بالدم 10 مرات.
وجاءت قائمة أسماء المتبرعين 50 مرة على النحو التالي:
العقيد البحري/ عبدالله بن محمد بن فهد السند ، ياسر بن بخيت بن محبوب الزبيدي ، عبدالمجيد بن عبدالرحمن بن محمد الريس ، المقدم/ أحمد بن سعد بن راشد الشبانات ، عبدالله بن علي بن ناصر العلي ، مهدي عبدالرضا بن محمد أبوعلي ، الرئيس رقباء فني/ عويدان بن محمد بن عويضه الدوسري ، مساعد بن عبدالحميد بن إبراهيم المقيط ، محمد المرسي شعبان البلاط ، الدكتور سعد بن عبدالعزيز بن أحمد المحرج ، الرئيس رقباء عبدالرحمن بن عبدالله بن عبدالرحمن الأسمري ، الرئيس رقباء/ عبدالله بن سعيد بن سعد الشهراني ، عبدالعزيز بن عايد بن تابه العنزي ، ملازم أول/ عامر بن علي بن مفرح العسيري ، الرقيب أول/ جابر بن علي بن محمد كعبي ، عبدالله بن أحمد بن عبدالرزاق القشعمي ، صالح بن أحمد بن سليمان العليوي ، النقيب / مشعل بن فرحان بن عديس العتيبي ، العميد البحري/ محمد بن شبيب بن محمد الدوسري. وفق “أخبار 24”.
وضمت قائمة المتبرعين 10 مرات كل من،
عبدالرحمن بن سليم بن محمد العطوي، إبراهيم بن علي بن محمد عسيري، ممدوح بن خلف بن ثواب المطيري، العريف محمد بن علي بن مفرح الشهري، عبدالله بن خلف بن مفلح الشمري، عبدالله بن خالد بن عبدالله الشعبان، مروان بن أحمد بن سليمان أبا الخيل، الملازم أول صالح بن عايض بن محمد الشمراني، طلال بن عيد بن سلمان الجهني، العريف محمد بن شنيف بن نايف السفياني، العريف فواز بن برغش بن رغاي العنزي، الرائد عبدالعزيز بن أحمد بن عبدالعزيز البسام، عبدالعزيز بن عليوي بن عبدالله العنزي، خالد بن فريح بن دخيل الشمري .
معاذ بن نفجان بن محمد النفجان، عماد بن ناصر بن محسن الحارثي، حسين بن علي بن علي العبود، عمر بن عبدالعزيز بن محمد اللعبون، محمد بن عبدالله بن رمضان الغامدي، الرقيب بدر بن فضي بن محمد الشمري، العريف عبدالمحسن بن بناي بن متلع المطيري، باسم بن عبدالله بن صالح الحجيلي، عبدالرحمن بن حمود بن محمد الجارد، أسامه بن عبدالكريم بن عبدالمجيد سمرقندي، الرئيس رقباء، علي بن إبراهيم علي المسند، وليد بن ساري بن محمد السويلم، الرئيس رقباء الفني، إبراهيم بن حسين بن شاهر الشريف، عبدالله بن عبدالعزيز بن عبدالله الماضي، سليمان بن عبدالله بن أحمد اليعيش، عبدالملك بن عثمان بن أحمد الأمير .
كما شملت الأسماء كل من سعد بن علي بن عبدالله العمري، محمد بن فهد بن محمد المطلق، العريف مجدي بن أحمد بن بحيص حكمي، فني خدمات المرضى أول إبراهيم بن محمد بن سعود البقعاوي، يوسف بن إبراهيم بن سليمان المقيطيب، العريف سامي بن عبدالرحمن بن عبدالله الأسمري، الرقيب رضاء بن حمد بن سالم الشمري، سعد بن محمد بن سعود السهلي، أحمد بن منصور بن سعد السعد، الرقيب عبدالله بن سليمان بن عبيد الشمري، العريف سالم بن ناصر بن سالم السبيعي، الوكيل الرقيب قايد بن عبيدالله بن غريب العنزي، الوكيل الرقيب حسن بن مطر بن سعيد الغامدي .
وجاء من ضمن الأسماء الممنوحة لوسام الاستحقاق، العريف ردعان بن سيف بن ردعان الفحيل، الملازم أول سالم بن خالد بن سالم الجري، ماجد بن محمد بن سعد السياري، وليد بن ضواي بن حبيب العتيبي، المقدم فايز بن عزيز بن معند العنزي، نايف بن حماد بن مرشد الجهني، الرقيب عيسى بن محمد بن ديدي العنزي، حبيب بن علي بن عبدالكريم السويلم، محمد بن حمد بن حمد الحمد، عبدالرحمن بن مرزوق بن عبدالرحمن العتيبي، نايف بن سالم بن عطوان الشمري، عبدالله بن محمد بن مسفر القحطاني، الرقيب سلطان بن سحيم بن سعود العنزي، عبدالرحمن بن عبدالله بن عبدالرحمن الحسن، الرقيب أبوطالب بن أحمد بن درويش السيد.