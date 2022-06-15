بالفيديو والصور.. المنتخب السعودي يتأهل لنهائي كأس آسيا تحت 23 عاما بثنائية في شباك أستراليا

نجح المنتخب الوطني الأولمبي لكرة القدم، في تحقيق الفوز على نظيره المنتخب الأسترالي، بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعتهما اليوم الأربعاء، ضمن نصف نهائي كأس آسيا تحت 23 عامًا، في أوزبكستان.
وافتتح المنتخب الأولمبي أولى أهدافه في الدقيقة (20) عن طريق اللاعب حسين عيسى، بعد تمريرة رائعة من فراس البريكان.
وعزز المنتخب الوطني النتيجة في الشوط الثاني بتسجيله الهدف الثاني، في الدقيقة (72) عن طريق اللاعب أيمن يحيى، بعد عرضية من اللاعب من فراس البريكان.
وتعرض مهاجم الأخضر الأولمبي هيثم عسيري إلى إصابة مبكرًا، وغادر الملعب في الدقيقة التاسعة، وحل حسين العيسى بدلًا منه.
وحصل لاعب المتتخب الأسترالي جاي ريتش على البطاقة الحمراء عند الدقيقة 39 ليزيد صعوبة مهمة منتخب بلاده.
وأجرى المدير الفني للأخضر سعد الشهري، تبديلين في الدقيقة (75)، بخروج أيمن يحيى ونزول زياد الجهني بدلا منه، كما خرج إبراهيم محنشي ونزل بدلا منه اللاعب عوض الناشري.
كما أجرى الشهري، تبديلا في الدقيقة (90+1) بخروج نواف العقيدي حارس المرمى بسبب الإصابة ودخول عبدالرحمن الشمري بديلا له، وأيضًا دخول عبدالله رديف، وخروج فراس البريكان.وفق “أخبار 24”.
وقرر حكم اللقاء احتساب ركلة جزاء لمنتخب أستراليا بعد عودته لتقنية الـVAR، عند الدقيقة (90+7)، ونجح عبدالرحمن الشمري حارس مرمى المنتخب السعودي في التصدي لها.
بهذه النتيجة يتأهل المنتخب السعودي للمباراة النهائية من كأس آسيا 2022، وفي انتظار مباراة اليابان ضد أوزبكستان لمعرفة الطرف الثاني في النهائي.
قووووووووووووووووول!⚽️
• حسين العيسى د’20
السعودية 1 × 0 أستراليا#السعودية_أستراليا#SSC | #AFCU23 pic.twitter.com/w9SsNRtp9w
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) June 15, 2022
قووووووووووووووووول!⚽️
• أيمن يحيى د’72
السعودية 2 × 0 أستراليا#السعودية_أستراليا#SSC | #AFCU23 pic.twitter.com/lSo8gSkauX
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) June 15, 2022