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جديد المحليات > طقس اليوم.. أجواء حارة بالرياض والمدينة والشرقية وعوالق ترابية تمتد إلى نجران
20/06/2022   9:50 ص

طقس اليوم.. أجواء حارة بالرياض والمدينة والشرقية وعوالق ترابية تمتد إلى نجران

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أصدر المركز الوطني للأرصاد تقريره اليومي عن حالة الطقس المتوقعة اليوم (الإثنين)، على مختلف مدن ومحافظات المملكة.

وتوقع التقرير استمرار الأجواء الحارة على أجزاء من شمال شرق وشرق ووسط المملكة، واستمرار احتمالية هطول الأمطار الرعدية والمصحوبة برياح نشطة على مرتفعات مناطق جازان وعسير والباحة.

وأضاف أن الأمطار الرعدية المتوقعة قد تمتد إلى مرتفعات منطقة مكة المكرمة، كما تتأثر الرؤية الأفقية بالعوالق الترابية على الأجزاء الجنوبية من منطقة الرياض وتمتد إلى منطقة نجران. وفق “أخبار 24”.

وأشار إلى أن درجات الحرارة المتوقعة على عدد من المدن ستكون، 43 درجة بمكة المكرمة، و46 درجة بالمدينة المنورة والرياض وبريدة، و47 درجة في الدمام والأحساء، و37 درجة في جدة.

طقس اليوم.. أجواء حارة بالرياض والمدينة والشرقية وعوالق ترابية تمتد إلى نجران

جديد المحليات
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