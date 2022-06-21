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جديد المحليات > لدعم الرسوم الدراسية الجامعية للأيتام .. “الموارد البشرية” تبرم مذكرة تفاهم مع مصرف الراجحي
21/06/2022   10:54 م

لدعم الرسوم الدراسية الجامعية للأيتام .. “الموارد البشرية” تبرم مذكرة تفاهم مع مصرف الراجحي

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وقعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مذكرة تفاهم مشتركة مع مصرف الراجحي لدعم الرسوم الدراسية الجامعية للأيتام.

وتهدف المذكرة إلى تعزيز التعاون بين الجانبين، والإسهام في تحقيق رؤية المملكة 2030 الهادفة إلى صناعة جيل واعد من شباب وفتيات الوطن، وإتاحة فرص التعليم والتدريب التي تدعم تمكينهم وتدريبهم عبر دعم المصرف تسديد الرسوم الدراسية الجامعية للأيتام المشمولين برعاية الوزارة.

وثمّن نائب وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لقطاع التنمية الاجتماعية الأستاذ ماجد الغانمي، جهود مصرف الراجحي ومبادرتهم التي ستساهم في تطوير وتدريب الأيتام من ذوي الظروف الخاصة. وفق “أخبار 24”.

كما عبر وكيل التأهيل والتوجيه الاجتماعي في الوزارة الدكتور عبدالله الوهيبي عن شكره وتقديره لمصرف الراجحي للمساهمة في تسديد الرسوم الدراسية الجامعية للأيتام المشمولين برعاية الوزارة.

لدعم الرسوم الدراسية الجامعية للأيتام .. “الموارد البشرية” تبرم مذكرة تفاهم مع مصرف الراجحي

جديد المحليات
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